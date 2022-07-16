16 июля 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что Европейская комиссия предложила продлить ещё на шесть месяцев действующие с 2014 года экономические санкции против России.

Анна Царькова, , 17:17 — REGNUM Европейская комиссия предложила продлить ещё на шесть месяцев действующие с 2014 года санкции против Российской Федерации. Об этом говорится в распространённом 15 июля заявлении Еврокомиссии.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

Срок действия этих санкций должен истечь в конце июля. Согласно предложению Европейской комиссии, ограничительные меры нужно продлить до конца января 2023 года.

Читайте также: Еврокомиссия предложила продлить санкции против России до января 2023 года

Новость обсудили в социальных сетях. Многие участники обсуждения сошлись на том, что в качестве ответных санкций России нужно прекратить поставлять газ Евросоюзу. Иные также указали на то, что антироссийские санкции вредят Европейскому союзу.

«Лучше до апреля. Если зимой не замерзнут и будет что есть», — отреагировала Вероника.

«Сам ЕС до какого года продлится, интересно?» — задалась вопросом Людмила М.

«И про газ не забыть! Никакого российского газа до конца 2023 года. Авось весь ЕС и умрет к тому времени! Немытые и нечёсаные!» — с сарказмом добавила Галина.

«Нужно отключать газ!» — призвал Аллек.

«Интересный способ поднять цены на газ и еще больше навредить своим (?) людям», — отметил Gothmog.

«Ну и не получите газа. Закаляйтесь, как сталь!» — отреагировала Ирина Ш.

«Что-то протрещать-то надо… Зря, что ли, собирались?..» — шутит Миша Р.

Урсула фон дер Ляйен Ec.europa.eu

«Это они сами себя этой мыслью согревают. Не продавать им энергоресурсы до конца 2023 года. Отменят санкции — тогда и будем разговаривать», — призвала Elena.

«А сразу пожизненно санкции оставить слабо?» — не без сарказма поинтеерсовался Mihail M.

«Они сами с собой разговаривают, что-то там делают и никак не могут понять, что их весь нормальный, думающий мир вообще не воспринимает, смеются уже все над этим клубом невменяемых…» — написал один из участников обсуждения.

«Они нас решили победить, чтоб вся Россия от смеха померла, что ли? Ход конём», — иронизирует Наталья.

«Похоже, речь уже не до последнего украинца, а до последнего европейца», — задумалась Woman.

«Чую, что конца ЕС ждать осталось недолго», — добавил Artem D.

«Раньше на год продлевали. Решили подстраховаться — предложили на полгода. До января, может, протянут, а там, может, и ноги свои [вытянут]…» — пишет Надежда П.

«Ну, может, конец января 2023 года и есть дата конца ЕС?» — задумалась Алла Ш.

«Навсегда они не могут тоже [ввести санкции], они же видят, как американцы, когда захотят, отменяют [санкции], и сами так бы и рады сделать, да боязно, — пахан накажет, но всё же: никогда не говори никогда», — написал «Скиф Неапольский».

«Кто-кто, а мы за!» — смеется Елена.

«Хитом в ЕС этой зимой будет песня «Ой, мороз, мороз…» — пошутил Влад К.

«Решили покончить жизнь самоубийством?» — недоумевает Светлана Б.

«Это хорошо. Тогда нужно тщательно провести ремонт турбин [для «Северного потока»]. Очень тщательно. Месяца три», — с сарказмом подытожила Лика Л.