Оренбург, 16 июля, 2022, 16:51 — ИА Регнум. Сегодня, 16 июля, в Оренбурге на стадионе «Газовик» футбольный клуб «Оренбург» в матче первого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2022/23 встретится с самарскими «Крыльями Советов». Игра начнется в 17:30 по московскому времени.

Алексей Колчин ИА REGNUM Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым.

Стартовые составы команд:

«Оренбург»: Евгений Гошев, Владимир Полуяхтов, Михаил Сиваков, Данила Хотулев, Иван Башич, Юрий Ковалев, Кирилл Печенин, Кирилл Капленко, Степан Оганесян, Андрей Малых, Дмитрий Воробьев.

«Крылья Советов»: Иван Ломаев, Илья Гапонов, Александр Солдатенков, Глен Бейл, Роман Ежов, Юрий Горшков, Дмитрий Иванисеня, Александр Коваленко, Сергей Миняев, Дмитрий Цыпченко, Максим Глушенков.