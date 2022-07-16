Эр-Рияд, 16 июля 2022, 16:51 — REGNUM Взаимодействовать с арабскими странами предложил Ирану наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман. Он назвал сотрудничество необходимым, выступая 16 июля на открытии саммита глав государств Персидского залива и США.
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Заседание проходит в Саудовской Аравии. На нём встретились представители Египта, Иордании, Ирана и стран Персидского залива, а также президент США Джо Байден.
Как сообщало ИА REGNUM, в июне официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде сообщил, что Тегеран намерен восстановить дипотношения с Саудовской Аравией и что Эр-Рияд хочет продолжать диалог, которому уже больше года, об их нормализации.