Эр-Рияд, , 16:51 — REGNUM Взаимодействовать с арабскими странами предложил Ирану наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман. Он назвал сотрудничество необходимым, выступая 16 июля на открытии саммита глав государств Персидского залива и США.

Мохаммед бен Салман Kremlin.ru

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«Мы призываем Иран как страну-соседа сотрудничать со странами региона, чтобы быть частью общего видения, придерживаясь принципов соблюдения международного права, невмешательства во внутренние дела других стран с необходимостью сотрудничества с Международным атомным энергетическим агентством», — обратился к представителям Ирана Мухаммед бен Салман.

Заседание проходит в Саудовской Аравии. На нём встретились представители Египта, Иордании, Ирана и стран Персидского залива, а также президент США Джо Байден.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде сообщил, что Тегеран намерен восстановить дипотношения с Саудовской Аравией и что Эр-Рияд хочет продолжать диалог, которому уже больше года, об их нормализации.