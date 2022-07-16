Кондинский район, Югра, 16 июля, 2022, 16:44 — ИА Регнум. В Кондинском районе Югры подозреваемый в совершении изнасилования гражданин 1957 года рождения пытался подкупить полицейского, чтобы избежать уголовного преследования. Об этом сообщает окружное управление МВД.

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По данным полиции, гражданин предложил стражу порядка деньги, находясь в служебном кабинете. Размер вознаграждения составил 30 тыс. рублей.

Полицейский доложил в дежурную часть о произошедшем. В результате пенсионера задержали.