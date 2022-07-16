Тбилиси, 16 июля, 2022, 16:40 — ИА Регнум. В Тбилиси арестовали бывшего заместителя главы Службы госбезопасности Грузии Иосифа Гогашвили. Об этом 16 июля сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу органа.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Ранее в Сети появилось видео с моментом задержания Гогашвили, которое снимала его жена, отмечается, что спецоперация прошла поздно ночью в доме арестованного. Как сообщили в пресс-службе СГБ Грузии, основанием для её проведения стало решение суда, вынесенное в рамках уголовного дела. Подробностей о том, в чём обвиняют Гогашвили пока нет.

Напомним, должность заместителя главы Службы госбезопасности Грузии Иосиф Гогашвили занимал в 2015–2018 годах. Ранее он попал в скандал: в телеэфире представили аудиозапись совещания, которое проходило в оппозиционной телекомпании «Мтавари». Журналисты, обсуждая тему информатора, который несколько лет передавал им сведения о деятельности СГБ Грузии, упомянули имя Гогашвили.