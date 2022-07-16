Кемерово, 16 июля, 2022, 16:39 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 16 июля, на лечении находятся 624 пациента с коронавирусом. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 42 новых носителя коронавируса. За это же время пять человек были выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрировано 166 836 случаев заражения коронавирусом, 163 725 человек выздоровели, 2487 пациентов скончались.