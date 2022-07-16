Мюнхен, Германия, 16 июля, 2022, 16:38 — ИА Регнум. Сегодня, 16 июля, итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте объявил, что 26-летний универсальный нападающий сборной Германии Серж Гнабри продлил контракт с мюнхенской «Баварией» до 2026 года.

ФК Бавария Мюнхен

В прошедшем сезоне Серж Гнабри принял участие в 34-х турах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых отметился четырнадцатью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Суммарно на поле футболист провел 2190 минут.

«Бавария» выкупила Гнабри у бременского «Вердера» 1 июля 2017 года за 8 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость немецкого футболиста, по оценкам профильного интернет-портала transfermarkt, составляет 65 миллионов евро.