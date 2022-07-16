Ханой, 16 июля 2022, 16:37 — REGNUM На Украине находятся около 350 граждан Вьетнама. Порядка 5,2 тыс. человек уже вывезли в безопасные места, сообщила директор департамента информации и печати вьетнамского МИД Ле Тхи Тху Ханг.
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По её словам, с этой целью на Украину выполняются авиарейсы. Часть граждан Вьетнама возвращают сразу на Родину.
Ситуация находится под пристальным контролем посольства Вьетнама на Украине. МИД страны поручил защищать граждан.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля без участия украинских властей из опасных зон Украины и из республик Донбасса в Россию было эвакуировано 22 017 человек, в том числе 3479 детей.