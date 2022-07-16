Ханой, , 16:37 — REGNUM На Украине находятся около 350 граждан Вьетнама. Порядка 5,2 тыс. человек уже вывезли в безопасные места, сообщила директор департамента информации и печати вьетнамского МИД Ле Тхи Тху Ханг.

Флаг Вьетнама

Читайте также: Из Донбасса и с Украины в Россию эвакуировано за сутки 22 тыс. человек

По её словам, с этой целью на Украину выполняются авиарейсы. Часть граждан Вьетнама возвращают сразу на Родину.

«Около 5,2 тыс. вьетнамских граждан были эвакуированы в безопасные места. Были выполнены шесть авиарейсов по доставке примерно 1,7 тыс. вьетнамцев на родину», — цитирует ТАСС Ле Тхи Тху Ханг.

Ситуация находится под пристальным контролем посольства Вьетнама на Украине. МИД страны поручил защищать граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля без участия украинских властей из опасных зон Украины и из республик Донбасса в Россию было эвакуировано 22 017 человек, в том числе 3479 детей.