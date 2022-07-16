Москва, 16 июля, 2022, 16:36 — ИА Регнум. Более 10 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом 16 июля свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

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Так, по состоянию на 16:34 мск в аэропорту «Внуково» отменено три авиарейса; в аэропорту «Шереметьево» задержано два рейса, еще три отменено; в аэропорту «Домодедово» задержано три рейса, еще два отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в воздушных гаванях не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, 15 июля ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил журналистам, что в ближайшее время жителей столицы ожидает прохладная погода.