Донецк, , 16:32 — REGNUM Кировский и Куйбышевский районы Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 16 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел ВСУ (сс) пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной бригады (Украина)

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:43 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 16 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики выпустили по Донецку 10 ракет из РСЗО БМ-21 «Град».