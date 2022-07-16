Москва, , 16:25 — REGNUM Скорейшим способом вернуть контакты со странами ЕС является успешное завершение специальной операции для России на Украине. Об этом сообщил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в Telegram-канале.

ВС РФ Mil.ru

По его словам, о том, что из-за событий на Украине связи с Россией рвут страны Европы, закрываются туристические маршруты, срываются поездки, сейчас иногда звучат высказывания.

«На это хочется ответить следующим образом, — написал сенатор. — … Самый быстрый возврат к тому, о чем вы ностальгируете — это безусловная победа России в специальной военной операции на Украине».

Джабаров добавил, страны ЕС сами наладят связи с Москвой в случае победы России.