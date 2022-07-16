Москва, 16 июля 2022, 16:23 — REGNUM Приглашённые из России медики провели мастер-класс для луганских хирургов-травматологов. Высококлассные специалисты из двух лучших центров России рассказали и наглядно показали новые методы, применяемые при тотальном эндопротезировании, сообщает телеканал «Луганск 24». Не отходя от операционного стола коллектив российских специалистов обучал луганских коллег, при этом на столе была женщина с деформирующим артрозом тазобедренного сустава. После длительного медикаментозного лечения врачи приняли решение восстанавливать его хирургическим путём.
«Специальная военная операция России на Украине»
В Луганске приглашённые из РФ медики провели мастер-класс для травматологов
«Эта операция имеет свою специфику и в тех учреждениях, где это проводится максимально концентрированно и много и часто естественно опыт позволяет минимизировать проблемы и сложности, которые как при любой операции имеют место быть», — рассказал журналистам директор национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова Олег Соколов.
Гражданская инфраструктура Донецкой и Луганской народных республик систематически разрушалась украинскими оккупационными силами в период войны за независимость этих государств с 2014 года. Украинские войска и националистические батальоны осуществляли в Донбассе форму геноцида в виде создания условий, невозможных для проживания, фактически осуществлялся сгон русского населения с земель.
24 февраля 2022 года началась специальная военная операция ВС России по денацификации и демилитаризации Украины, которая также включает в себя помощь в освобождении оккупированных территорий ДНР и ЛНР. Интенсивные боевые действия идут на урбанизированной и насыщенной промышленными предприятиями территории, что приводит к масштабным разрушениям. Власти ДНР и ЛНР используют все доступные им ресурсы для восстановления и поддержания гражданской инфраструктуры в работоспособном состоянии.
Российские власти уже в ходе спецоперации заявили, что Россия поможет в восстановлении Донбасса. Министрой России проводит оценку затрат, необходимых для восстановления инфраструктуры Донбасса, проводится сбор необходимой технической и инженерной информации. В рамках гуманитарной миссии в Донбасс из регионов России идут эшелоны со строительной техникой и стройматериалами. В восстановлении разрушенных населенных пунктов задействованы силы МЧС России.
Кроме того, самую активную помощь в восстановлении Донбасса принимает российское гражданское общество. В ДНР и ЛНР из России отправляются волонтеры, чтобы помочь восстановить мирную жизнь в республиках.
24 февраля 2022 года началась специальная военная операция ВС России по денацификации и демилитаризации Украины, которая также включает в себя помощь в освобождении оккупированных территорий ДНР и ЛНР. Интенсивные боевые действия идут на урбанизированной и насыщенной промышленными предприятиями территории, что приводит к масштабным разрушениям. Власти ДНР и ЛНР используют все доступные им ресурсы для восстановления и поддержания гражданской инфраструктуры в работоспособном состоянии.
Российские власти уже в ходе спецоперации заявили, что Россия поможет в восстановлении Донбасса. Министрой России проводит оценку затрат, необходимых для восстановления инфраструктуры Донбасса, проводится сбор необходимой технической и инженерной информации. В рамках гуманитарной миссии в Донбасс из регионов России идут эшелоны со строительной техникой и стройматериалами. В восстановлении разрушенных населенных пунктов задействованы силы МЧС России.
Кроме того, самую активную помощь в восстановлении Донбасса принимает российское гражданское общество. В ДНР и ЛНР из России отправляются волонтеры, чтобы помочь восстановить мирную жизнь в республиках.