Москва, , 16:23 — REGNUM Приглашённые из России медики провели мастер-класс для луганских хирургов-травматологов. Высококлассные специалисты из двух лучших центров России рассказали и наглядно показали новые методы, применяемые при тотальном эндопротезировании, сообщает телеканал «Луганск 24». Не отходя от операционного стола коллектив российских специалистов обучал луганских коллег, при этом на столе была женщина с деформирующим артрозом тазобедренного сустава. После длительного медикаментозного лечения врачи приняли решение восстанавливать его хирургическим путём.

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