Иерусалим, , 16:19 — REGNUM Президент США Джо Байден заявил, что США не собираются уступать лидерство России, Китаю или Ирану на Ближнем Востоке. Об этом 16 июля сообщают РИА Новости.

Джозеф Байден Marc Nozell

«Соединённые Штаты намерены оставаться активным и заинтересованным партнёром на Ближнем Востоке», — сказал Байден на пресс-конференции в Иерусалиме, в которой также участвовал премьер Израиля Яир Лапид. Он добавил, что США не хотят оставить «вакуум» в этом регионе, который сразу же заполнят «Китай или Россия вопреки интересам США».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Джо Байден планирует объявить о выделении $1 млрд на продовольственную помощь странам Ближнего Востока и Северной Африки. Ведущий Fox News Такер Карлсон также сообщил, что перед выступлением американский лидер принимает препараты для усиления функций головного мозга перед публичными выступлениями.

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