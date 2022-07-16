Байден: США не уступят лидерство на Ближнем Востоке России и Китаю
Иерусалим, 16 июля, 2022, 16:19 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден заявил, что США не собираются уступать лидерство России, Китаю или Ирану на Ближнем Востоке. Об этом 16 июля сообщают РИА Новости.
«Соединённые Штаты намерены оставаться активным и заинтересованным партнёром на Ближнем Востоке», — сказал Байден на пресс-конференции в Иерусалиме, в которой также участвовал премьер Израиля Яир Лапид. Он добавил, что США не хотят оставить «вакуум» в этом регионе, который сразу же заполнят «Китай или Россия вопреки интересам США».
Как ранее сообщило ИА REGNUM, Джо Байден планирует объявить о выделении $1 млрд на продовольственную помощь странам Ближнего Востока и Северной Африки. Ведущий Fox News Такер Карлсон также сообщил, что перед выступлением американский лидер принимает препараты для усиления функций головного мозга перед публичными выступлениями.