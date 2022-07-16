Мюнхен, Германия, , 16:03 — REGNUM Польский форвард мюнхенского футбольного клуба «Бавария» Роберт Левандовски согласовал контракт с командой «Барселона». Об этом 16 июля сообщает журналист телеканала Sky Sport Italia Фабрицио Романо на своей странице в одной из соцсетей.

Роберт Левандовски Rufus46

По данным источника, 33-летний футболист и каталонский клуб согласовали контракт на срок в три года, при этом сумма сделки по переходу игрока из «Баварии» в «Барселону» составит €50 млн и о ней будет объявлено в скором времени

Также действующий контракт нападающего рассчитан до лета 2023 года, однако он 30 июня 2022 года заявил, что время его пребывания в «Баварии» закончено.

Отметим, в минувшем сезоне Роберт Левандовски сыграл в составе «Баварии» в 46 матчах во всех турнирах, отличившись в них 50 голами е семью результативными передачами.