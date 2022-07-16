Москва, , 16:03 — REGNUM Сотрудниками полиции были задержаны двое подозреваемых в стрельбе на западе Москвы, в результате его был ранен один человек, приезжих. Об этом 16 июля сообщается на сайте «МВД Медиа».

Задержание Publicdomainpictures.net

Отмечается, что, по данным МВД, сотрудникам полиции поступило сообщение о лежащем на улице Крылатская у входа в парк мужчине, раненом в голову, после чего эта информация была передана полицейским нарядам.

«Предварительно установлено, что между мужчинами возникла конфликтная ситуация, в ходе которой один из них достал предмет, похожий на пистолет, и произвел несколько выстрелов в сторону другого мужчины, после чего скрылся», — говорится в сообщении.

Также указывается, что пострадавший в результате этого 35-летний мужчина был направлен нарядом скорой помощи в больницу.

При этом уточняется, что сотрудники полиции смогли по горячим следам задержать двух подозреваемых и изъять у них предмет, из которого предположительно были произведены выстрелы, для направления его на экспертизу.

Кроме того, добавляется, что в данный момент задержанных доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства и ведётся установление всех обстоятельства произошедшего.

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