Донецк, , 16:00 — REGNUM Населенные пункты Верхнеторецкое и Доломитное в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 16 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 14:50 — населенный пункт Очеретино — населенный пункт Верхнеторецкое: выпущено пять снарядов калибра 155 мм; 15:00 — населенный пункт Курдюмовка — населенный пункт Доломитное: выпущено шесть снарядов калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 16 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики обстреляли Новобахмутовку.