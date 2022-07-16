Лисичанск, ЛНР, , 15:54 — REGNUM Видеозапись раздачи военнослужащими Центрального военного округа партии гуманитарной помощи жителям освобождённого от киевских боевиков города Лисичанск Луганской Народной Республики (ЛНР) опубликовало 16 июля Минобороны России.

Отправка гуманитарного груза Пресс-служба правительства Тверской области

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как российские военные раздают мирным жителям города пакеты с гуманитарной помощью, в которую вошли продуктовые наборы и средства гигиены. Также местные жители благодарят российских военных за оказанную им помощь.

«Российские военнослужащие оказывают гуманитарную помощь жителям всех населенных пунктов, освобожденных от ВСУ. Гуманитарные колонны формируются и отправляются незамедлительно, что позволяет избежать продовольственного коллапса», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны России опубликовало видеозапись российских высокоточных ударов по объектам киевских боевиков в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации и демилитаризации Украины.