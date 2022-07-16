Лисичанск, ЛНР, 16 июля 2022, 15:54 — REGNUM Видеозапись раздачи военнослужащими Центрального военного округа партии гуманитарной помощи жителям освобождённого от киевских боевиков города Лисичанск Луганской Народной Республики (ЛНР) опубликовало 16 июля Минобороны России.

Отправка гуманитарного груза
Отправка гуманитарного груза
Пресс-служба правительства Тверской области

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как российские военные раздают мирным жителям города пакеты с гуманитарной помощью, в которую вошли продуктовые наборы и средства гигиены. Также местные жители благодарят российских военных за оказанную им помощь.

«Российские военнослужащие оказывают гуманитарную помощь жителям всех населенных пунктов, освобожденных от ВСУ. Гуманитарные колонны формируются и отправляются незамедлительно, что позволяет избежать продовольственного коллапса», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны России опубликовало видеозапись российских высокоточных ударов по объектам киевских боевиков в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации и демилитаризации Украины.