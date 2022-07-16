Солнечногорск, Московская область, 16 июля, 2022, 15:52 — ИА Регнум. С 22 июля 2022 года Банк России может понизить свою ключевую ставку, которая в настоящее время составляет 9,5%. Об этом 16 июля заявил помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин на форуме «Территория смыслов».

Kremlin.ru Максим Орешкин

«ЦБ смягчил денежно-кредитную политику, процентная ставка снижалась, сейчас Центральный банк обещает, что на заседании 22 июля также будет рассмотрено решение по дальнейшему снижению процентной ставки», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник президента России Максим Орешкин заявил, что в течение последних трёх месяцев российским компаниям пришлось переориентировать свои поставки нефти, и они успешно справляются с этой задачей.