В Бурятии выявили 137,5 тыс. случаев COVID-19
Улан-Удэ, 16 июля, 2022, 15:37 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки выявили 36 новых случаев заражения коронавирусом, трое заболевших госпитализированы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.
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Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования в республике за весь период пандемии достигло 137 502.
Выздоровели после COVID-19, по данным на 16 июля, 134 264 человека, в том числе 12 за последние сутки. Жертвами коронавируса стали 3 036 пациентов.