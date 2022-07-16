Алдан, Якутия, 16 июля, 2022, 15:36 — ИА Регнум. В городе Алдан глава Якутии Айсен Николаев проверил работу цеха по производству контейнеров для перевозки железнодорожным транспортом жидких химических грузов и сжиженного природного газа. Глава осмотрел зону подготовки и обработки металла, ознакомился с процессом изготовления танк-контейнеров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Якутии.

Андрей Сорокин, ЯСИА Айсен Николаев проверил работу цеха по производству танк-контейнеров

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Это один из первых в России цех по производству подобных контейнеров. Реализация проекта началась в Алдане в прошлом году.

Завод ООО «КВТ Спецконтейнер» может производить 10 контейнеров в месяц или 120 в год. Выход на проектную мощность запланирован на четвертый квартал этого года.

Цех выпустил 20 контейнеров опытного образца для перевозки жидкой химии, первый контейнер для перевозки сжиженного газа находится на стадии сборки.

В цехе — высокотехнологичное производство. Айсену Николаеву продемонстрировали робота, который выполняет сложные сварочные работы. Важно, что контейнера производятся из отечественных материалов.

«Это настоящий пример импортозамещения. Здесь в Алдане, действительно, стартует уникальный проект. Нужно быть смелее в реализации планов, необходимо находить решения для расширения рынка сбыта», — отметил Айсен Николаев.

Танк-контейнеры необходимы для транспортировки и хранения жидкой химии и сжиженного природного газа. Преимуществом такой перевозки является отсутствие промежуточного перелива продукта при смене вида транспорта. Это обеспечивает повышенную безопасность перевозки и сохранность транспортируемого груза.

Производство направлено на потребление в России и имеет перспективы выхода в зарубежный рынок, поскольку сжиженный газ в контейнерах может храниться до 120 суток.

Территория завода позволяет расширять производство.

Сейчас сжиженный природный газ используется для энергоснабжения удаленных объектов компании «Железные дороги Якутии» — станций и разъездов.

В ходе реализации проекта будут созданы 55 новых рабочих мест. Уже сейчас привлечены 26 специалистов. Предусмотрено подписание соглашения с Алданским политехническим техникумом на обучение специалистов.

Как сообщало ИА REGNUM, в посёлке Нижний Бестях в Якутии начал работать терминал, который позволит перемещать 2 млн тонн грузов ежегодно. Логистический пункт будет работать в рамках территории опережающего развития «Якутия».