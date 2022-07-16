Москва, 16 июля, 2022, 15:28 — ИА Регнум. В течение последних трёх месяцев российским компаниям пришлось переориентировать свои поставки нефти, и они успешно справляются с этой задачей. Об этом 16 июля заявил помощник президента России Максим Орешкин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Максим Орешкин

«У нас с добычей нефти все хорошо, она существенно увеличилась. Да, пришлось за последние несколько месяцев переориентировать ряд поставок, но наши компании с этим успешно справляются», — приводит его слова РИА Новости.

При этом Орешкин отметил, что в последнее время появились «какие-то фантазии с западной стороны» об ограничениях цен на российскую нефть, однако в этом случае если «не хотят покупать — пусть не покупают».

Также помощник президента России напомнил про ситуацию с трубопроводом «Северный поток», где отслеживание технического состояния турбин является обязательством немецкой стороны.

«Отвезли в Канаду, она там застряла, ну, не хотите — не надо. То есть большой потребности в условиях переизбытка иностранной валюты, наличия других партнеров — азиатских, из арабских стран и так далее, латиноамериканских — у России нет», — пояснил он.

Кроме того, Орешкин добавил, что, по его мнению, сложившаяся в данный момент ситуация с российской нефтью вызывает больше трудностей у покупателей энергоресурсов, нежели у России, как у продавца.

«У нас все будет хорошо, переживать не надо», — заключил помощник президента РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журналист Даниэль-Дилан Бемер в колонке для издания Welt высказал мнение, что усиливающееся влияние России показывает разница в церемониях принятия в Саудовской Аравии президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.