Петропавловск-Камчатский, , 15:12 — REGNUM За штурвалом частного вертолёта Robinson, который ранее пропал на Камчатке, находился биатлонист Игорь Малиновский. Об этом 16 июля сообщил источник в авиационных службах.

Вертолёт Robinson R44 Bob Adams

«За штурвалом вертолёта находился Игорь Малиновский, биатлонист, увлекается полетами», — приводит его слова ТАСС.

При этом, по информации «Рен-ТВ», отец спортсмена — Владимир Малиновский — является владельцем компании «Взлёт», которой принадлежит пропавшая винтокрылая машина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что частный вертолёт Robinson, на борту которого, согласно предварительной информации, находятся три человека, пропал в Камчатском крае.