Чусовой, Пермский край, 16 июля, 2022, 15:06 — ИА Регнум. В Пермском крае местный житель осуждён за ограбление 93-летнего труженика тыла. Об этом сообщает пресс-служба краевого полицейского главка.

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Приговор 33-летнему гражданину вынес городской суд Чусового. Преступление было совершено в апреле. По данным следствия, гражданин напал на старика в подъезде жилого дома и похитил кошелёк с почти 4500 рублей.

Стражи порядка выяснили, что налётчик увидел в магазине, как пенсионеру сдают сдачу, и проследовал за ним. Деньги он не успел потратить. Суд назначил ему полтора года колонии строгого режима.