Берлин, , 14:59 — REGNUM Усиливающееся влияние России показывает разница в церемониях принятия в Саудовской Аравии президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Такое мнение 16 июля высказал журналист Даниэль-Дилан Бемер в колонке для издания Welt.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Как указал автор публикации, в ходе визита в Эр-Рияд в 2017 году бывшего президента США Дональда Трампа его встретил пышный приём с танцами с саблями и отдельной напоминающей дворец гостиницей, однако при визите в Саудовскую Аравию президента России гостеприимство принимающей стороны проявилось ещё больше.

«Больший шик и почет, казалось бы, трудно было себе представить. Однако, когда двумя годами позже российский президент Владимир Путин прибыл в Саудовскую Аравию, то его кортеж при проезде по Эр-Рияду сопровождал эскорт из шестнадцати всадников на благородных скакунах. Путину предоставили настоящий дворец из личного владения королевского семейства. Это был шик не хуже, чем у Трампа, и тогда почет и в самом деле достиг пика», — отметил Бемер.

При этом обозреватель уточнил, что действующего американского лидера Джо Байдена в Эр-Рияде в ходе его нынешненго визита встретили «без перспективы подобных почестей».

«Его ждет довольно будничное заседание Совета по сотрудничеству стран Персидского залива, куда, помимо руководства Саудовской Аравии, входят главы государств Бахрейна, Катара, Кувейта, Омана и Объединенных Арабских Эмиратов. В качестве гостей приглашены Египет, Ирак и Иордания. Огромный рост влияния России на Ближнем Востоке находит свое отражение и в протокольных жестах», — пояснил он.

Также автор уточнил, что ранее власти США не смогли заставить своих союзников на Ближнем Востоке выступить против России и последние не поддержали антироссийские санкции Запада, а также не стали голосовать в Совбезе ООН за предложенную США резолюцию против РФ.

«От своих арабских союзников США получили первый и неожиданный отказ. Не прошла попытка американцев создать после 24 февраля глобальный антироссийский фронт», — добавил Бемер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее немецкое издание Der Spiegel написало, что антироссийские санкции стран Запада поддерживают далеко не все страны мира, что свидетельствует об эффективности информационной политики России на тему «западной угрозы».