Санкт-Петербург, , 14:56 — REGNUM В центре Санкт-Петербурга, в доме, где располагается музей поэта Александра Блока, горит коммунальная квартира, есть пострадавшие, сообщили 16 тюля в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Пожар 32. mchs. gov. ru

Пожар начался в историческом доме на улице Декабристов, 57, в Адмиралтейском районе города в районе 13:35 мск 16 июля.

В семикомнатной коммунальной квартире выгорели комната и коридор на общей площади 25 кв. метров.

«В 14:03 пожару присвоен ранг 1БИС. В 14:13 пожар локализован. В 14:39 ранг пожара снижен до номера 1. Из квартиры эвакуированы 13 человек»,— рассказали в ведомстве, добавив, что не обошлось без пострадавших. По предварительным данным, медпомощь понадобилась одному жильцу.

К ликвидации пожара привлечено от МЧС пять единиц техники и 22 человека личного состава.

Добавим, что в доме на Декабристов, 57, располагается музей-квартира А. А. Блока, где поэт прожил девять лет — с июля 1912 до августа 1921 года.