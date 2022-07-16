Омск, 16 июля, 2022, 14:49 — ИА Регнум. В Омской области за прошедшие сутки выявили 36 новых случаев заражения коронавирусом. 71 больной с COVID-19 госпитализирован, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

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Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 209 294.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 204 084 человека, в том числе двое за последние сутки. Жертвами коронавируса стали 4424 пациента.