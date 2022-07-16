Москва, , 14:43 — REGNUM Видеозапись российских высокоточных ударов по объектам киевских боевиков в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации и демилитаризации Украины опубликовало 16 июля Минобороны России.

Удар ВКС РФ Function.mil.ru

На выложенных в интернет кадрах запечатлено нанесение ударов с боевых самолётов ВС РФ высокоточными видами оружия по объектам ВСУ и их поражение, а также видео с российских ракет, приближающихся к военным целям украинских нацистов.

Также указывается, что российские военные фактически уничтожили на Северском направлении бригаду украинских боевиков, которая за два дня потеряла о 600 человек личного состава.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что итальянские власти могут перестать поставлять вооружение киевскому режиму из-за политического кризиса, который сейчас переживает страна.