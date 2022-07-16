Мурино, Ленинградская область, 16 июля, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Житель города Мурино Ленинградской области Денис Бритвин на самокате доехал до Новосибирска, сообщил путешественник 16 июля в своем телеграмм-канале.

https://t.me/SpbRussiaSamokat Денис Бритвин

Покинуть дом и отправиться в путешествие по России 28-летний житель Ленобласти решил 25 апреля. С тех пор только на обычном самокате или пешком он преодолел 4396 км. Все это время Денис рассказывал своим подписчикам о путешествии, показывал пейзажи, которые ему встречались по дороге, встречался с людьми, которые узнавали о его цели и пытались помочь — предоставить ночлег, накормить, подарить полезные в пути вещи и многое другое.

Отметим, что Новосибирск, это не конечная цель путешественника. В изначальном плане Денис поставил себе Владивосток, но приближаясь к цели понял, что доехать за одно лето не получится. Как поделился мужичина, ремонт дорог, отсутствие обочин и неасфальтированная дорога по пути к мечте спустила смельчака с небес на землю. Поэтому маршрут он решил разбить на три части.

«Путешествие будет разделено на два этапа, так как общий маршрут составит в районе восьми-девяти месяцев, а зимой не проедешь на самокате. Закончу где-то на Алтае и в 2023 году продолжу в мае с Алтая и оттуда до Владивостока»,— рассказал Денис добавив, что испытывает дикую нагрузку и в Новосибирск заезжал на эмоциях.