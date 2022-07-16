Донецк, , 14:36 — REGNUM ВСУ обстреляли Новобахмутовку в ДНР. Об этом 16 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️14:10 — н.п. Розовка — н.п. Новобахмутовка: выпущено 6 мин калибра 120 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Донецку 10 ракет из РСЗО БМ-21 «Град».

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