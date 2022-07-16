Вашингтон, 16 июля, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Из-за песчаной бури на северо-западе США шесть человек погибли в массовом ДТП с участием 21 автомобиля, передает 16 июля CBS.

Pixabay.com Песчаная буря

Из-за сильного ветра видимость была нулевая, что привело к тому, что на крупной автомагистрали недалеко от города Хардин (штат Монтана) столкнулась 21 машина. Массовое ДТП привело к гибели шести человек, о числе пострадавших неизвестно.

Движение по автомагистрали было приостановлено.