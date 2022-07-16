Екатеринбург, 16 июля, 2022, 14:30 — ИА Регнум. В Свердловской области 17 июля возможен ветер с порывами до 25 м/с. Об этом сообщают синоптики.

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Таким образом, предупреждение о непогоде, объявленное ранее, сохраняется. Как и прежде, вероятны крупный град и сильные ливни.

Главное управление МЧС России по региону просит население быть бдительными, а также соблюдать в период непогоды соответствующие меры безопасного поведения.