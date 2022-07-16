Москва, , 14:29 — REGNUM SWIFT — система международных платежей — в будущем может оказаться невостребованной для России, так как Москва предпримет все усилия для того, чтобы она больше не понадобилась, заявил 16 июля помощник президента РФ Максим Орешкин.

Максим Орешкин Kremlin.ru

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«Мы сделаем так, чтобы в нем (SWIFT — прим.) необходимости не будет. … Это на самом деле ключевая сейчас задача. Мы сейчас концентрируемся на том, чтобы сделать максимально комфортной внешнюю экономическую деятельность», — отметил он в рамках форума «Территория смыслов».

Ранее он заявил, что инфляция в России во II квартале 2023 года может оказаться ниже, чем в Евросоюзе.

В РФ уже работает аналог международной системы SWIFT. Речь идет о Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) от Центрального банка. К ней уже подключились 70 иностранных кредитных организаций.

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