Рязань, 16 июля, 2022, 14:28 — ИА Регнум. На территории Рязанской области жёстко приземлился легкомоторный самолет, оставив при этом два населенных пункта без электроснабжения. Об этом 16 июля сообщил источник в экстренных службах.

Pixabay.com Легкомоторный самолёт

«В Спасском районе в пяти километрах от населенного пункта Моньясово совершил жесткую посадку легкомоторный самолет «Бекас», принадлежащий авиационному центру «Панино»», — приводит его слова ТАСС.

Также источник указал, что на борту воздушного судна было два человека, никто из которых не пострадал, и добавил, что во время жёсткого приземления самолет зацепил линию электропередачи, из-за чего она получила повреждения и два населённых пункта, где проживает свыше 600 человек, остались без электричества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что частный вертолёт Robinson, на борту которого, согласно предварительной информации, находится три человека, пропал в Камчатском крае.