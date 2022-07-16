Москва, 16 июля, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Сегодня, 16 июля, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» футбольный клуб ЦСКА в матче первого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2022/23 встретится с «Уралом» из Екатеринбурга. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

ЦСКА

Стартовые составы команд:

ЦСКА: Игорь Акинфеев, Кирилл Набабкин, Игорь Дивеев, Бахтиёр Зайнитдинов, Милан Гайич, Константин Кучаев, Максим Мухин, Иван Обляков, Хесус Медина, Хорхе Карраскаль, Федор Чалов.

«Урал»: Илья Помазун, Лео Гогличидзе, Андрей Егорычев, Алексей Герасимон, Иван Кузьмичев, Вячеслав Подберезкин, Даниэль Мишкич, Юрий Железнов, Фанил Сунгатулин, Олег Шатов, Эрик Бикфалви.

В последний раз ЦСКА и «Урал» играли между собой 3 апреля в матче 23-го тура РПЛ. Тот матч завершился со счетом 2:2, а забитыми мячами отметились Игорь Дивеев (3’), Яка Бийол (7’ автогол), Эрик Бикфалви (55’ Андрей Егорычев) и Юсуф Языджи (90+4’ пенальти).