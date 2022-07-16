Рига, 16 июля, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Разбирательство по поводу взятого у президента Белоруссии Александра Лукашенко воспитанниками Рижской детской академии радио и телевидения Academy KidsTV интервью инициировало министерство иностранных дел Латвии. Об этом 16 июля написал глава латвийского МИД Эдгар Ринкевич на своей странице в одной из соцсетей.

Saeima Эдгар Ринкевич

«Из-за грубого игнорирования рекомендаций МИД по безопасности путешествий и участия в информационной войне деятельность подобных организаций недопустима и должна быть прекращена», — отметил он в своём сообщении.

Также о таком разбирательстве заявили представители Службы государственной безопасности Латвии заявили в эфире латвийского новостного канала TV3, указав, что ими по этому факту будет проведена оценка «возможных угроз национальной безопасности».

Отметим, 14 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко перед открытием фестиваля «Славянский базар» в Витебске дал интервью журналистам рижской детской Академии радио и телевидения.