Иркутск, , 14:12 — REGNUM Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 16 июля в своём телеграм-канале выразил соболезнования, рассказывая о героической гибели уроженца Приангарья Эдуарда Дьяконова на Украине:

Герой России — уроженец Иркутской области Эдуард Дьяконов

«Парень на этом видео — только пошёл в школу. Но маленький Эдик Дьяконов точно знает — он станет разведчиком. И он им стал.

Открытый, общительный Эдуард сразу располагал к себе людей. К нему тянулись, и он отвечал тем же. Если кому-то нужна помощь — парень без раздумий бросался на выручку. Всё это мне сегодня рассказала мама солдата — Ольга Николаевна. Не мог не заехать к ней в гости.

Вспомнила Ольга Николаевна и историю из его юности. Недалеко от рынка в Иркутске на глазах Эдика и его друзей две девушки попали под машину. Парень сразу вызвал полицию, скорую, оцепил место. Такое воспитание. Правильное, настоящее.

Очень любил бабушку Валентину Павловну. Каждое лето гостил у неё в Казахстане. Она научила играть в шахматы, разбираться в грибах, растениях. Ходил на рыбалку, в походы. Хорошо ориентировался на местности, из любой ситуации мог найти единственно возможный выход.

Вот и в этот раз. В Мариуполе его отряд попал под обстрел. В бою, уже будучи раненым, увидел рядом с товарищами гранату. Не раздумывая он бросился сверху и накрыл её собой. Спас ребят ценой своей жизни. Две недели Эдуард Дьяконов не дожил до своего двадцатиоднолетия. После, один из бойцов назовет парня своим братом.

Эдуарду Дьяконову присвоено звание «Герой России». Посмертно.

Мои самые искренние соболезнования Ольге Николаевне, Валентине Павловне и всей семье Эдуарда. А также всем отцам и матерям, потерявшим сыновей. Нет большей трагедии для родителей, чем похоронить своего ребенка. Понимаю, что эта рана никогда не заживет. Помним и скорбим вместе с вами».

Напомним, пятый месяц продолжается российская военная спецоперация на Украине. Пока российские военнослужащие защищают мирных жителей Донбасса и освобождённых территорий, коллективный Запад накачивает Украину вооружением, стремясь обострить конфликт. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию.

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