Лейпциг, Германия, , 14:07 — REGNUM «Ред Булл Лейпциг» отклонил последнее предложение мюнхенской «Баварии» по трансферу 25-летнего универсального полузащитника сборной Австрии Конрада Лаймера. Об этом 16 июля сообщило немецкое издание Bild.

Игроки «РБ Лейпциг» Андрей Пронин © ИА REGNUM

По информации источника, «Бавария» предлагала за футболиста 20 миллионов евро, «быки» же требуют 30 миллионов евро. При этом профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Лаймера в 28 миллионов евро.

В прошедшем сезоне немецкой Бундеслиги 2021/22 Конрад Лаймер набрал 8 (4+4) очков по системе гол+пас в 26-ти матчах регулярного чемпионата.

За «Ред Булл Лейпциг» Конрад Лаймер выступает с 1 июля 2017 года после перехода из «Ред Булл Зальцбурга» за 7 миллионов евро. Текущее соглашение австрийца с немецким клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.