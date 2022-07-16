Лейпциг, Германия, 16 июля, 2022, 14:07 — ИА Регнум. «Ред Булл Лейпциг» отклонил последнее предложение мюнхенской «Баварии» по трансферу 25-летнего универсального полузащитника сборной Австрии Конрада Лаймера. Об этом 16 июля сообщило немецкое издание Bild.

Андрей Пронин ИА REGNUM Игроки «РБ Лейпциг»

По информации источника, «Бавария» предлагала за футболиста 20 миллионов евро, «быки» же требуют 30 миллионов евро. При этом профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Лаймера в 28 миллионов евро.

В прошедшем сезоне немецкой Бундеслиги 2021/22 Конрад Лаймер набрал 8 (4+4) очков по системе гол+пас в 26-ти матчах регулярного чемпионата.

За «Ред Булл Лейпциг» Конрад Лаймер выступает с 1 июля 2017 года после перехода из «Ред Булл Зальцбурга» за 7 миллионов евро. Текущее соглашение австрийца с немецким клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.