Монако, , 14:05 — REGNUM 16 июля французский футбольный клуб «Монако» объявил о выкупе контракта 25-летнего нападающего сборной Швейцарии и менхенгладбахской «Боруссии» Бреля Эмболо.

Футбольный клуб «Монако»

Сумма трансфера составила 12,5 миллиона евро. При этом профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает швейцарца в 15 миллионов евро. Соглашение Эмболо с «монегасками» рассчитано на четыре года до конца сезона 2025/26.

В прошедшем сезоне немецкой Бундеслиги 2021/22 Брель Эмболо принял участие в 29-ти турах регулярного чемпионата, в которых отметился девятью забитыми мячами, тремя результативными передачами и получил три желтые карточки.