Москва, , 14:04 — REGNUM Гитарист рок-группы «Аракс» Вадим Голутвин ушел из жизни. По некоторым данным, в последнее время он боролся с онкологическим заболеванием.

В сообществе группы в соцсети выразили соболезнования родным, близким и почитателям его творчества.

Голутвин является автором песен и участником многих вокально-инструментальных ансамблей и рок-групп, среди которых — «Веселые ребята», «Добры молодцы», «Аракс», «СВ», «Аэробус».

Сотрудничал с такими артистами, как Алла Пугачева, Владимир Пресняков, Алена Апина, Лариса Долина и другими.