Вольфсбург, Германия, , 14:00 — REGNUM 16 июля немецкий футбольный клуб «Вольфбург» объявил о трансфере 23-летнего центрального полузащитника «Болоньи» и сборной Швеции Матиаса Сванберга. Об этом сообщили на официальном сайте «волков».

Футбольный клуб «Болонья» (сс) RonnyK

Сумма трансфера составила 9 миллионов евро, а соглашение Сванберга с немецким клубом рассчитано на пять лет до конца сезона 2026/27.

В прошедшем сезоне Матиас Сванберг принял участие в 36-ти турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Также хавбек получил семь желтых карточек.

За «Болонью» Сванберг выступал с 5 июля 2018 года после перехода из «Мальме» за 4,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 15 миллионов евро.