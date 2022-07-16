Петропавловск-Камчатский, 16 июля, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Частный вертолёт Robinson, на борту которого, согласно предварительной информации, находится три человека, пропал в Камчатском крае. Об этом 16 июля сообщили в авиационных службах.

Pedro Aragão Robinson R66

«Вертолет вылетел из долины Узон и следовал, по предварительным данным, в село Мильково. В установленное время он не вышел на связь. Предварительно, на его борту находятся три человека», — приводит слова представителя авиационных служб ТАСС.

При этом он не исключил, что винтокрылая машина могла совершить вынужденное или аварийное приземление и добавил, что поиски вертолёта будут начаты с наступлением на полуострове светлого времени суток.

«В них планируется задействовать самолет Ан-26 Росавиации», — пояснил представитель авиационных служб.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что до 14 человек возросло число погибших в результате крушения военного вертолёта на западе Мексики.