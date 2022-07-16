Москва, 16 июля, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России Григория Лепса с 60-летием. Об этом 16 июля сообщает сайт Кремля.

Okras Григорий Лепс

«Вас по праву считают талантливым певцом и композитором, ярким, неординарным человеком. За этим высоким признанием — вера в себя и своё предназначение, годы труда и неустанного творческого поиска. … Отмечу Ваше деятельное участие в востребованных общественных, благотворительных, патриотических проектах», — отмечается в поздравительной телеграмме.

Путин пожелал Лепсу здоровья и вдохновения.