Милан, Италия, 16 июля, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Руководство «Милана» рассчитывает взять в аренду 23-летнего английского центрального защитника и воспитанника лондонского «Тоттенхэма» Джафета Тангангу. Об этом 16 июля сообщил журналист Джанлука Ди Марцио.

Футбольный клуб «Тоттенхэм»

По информации источника, «россонери» также хотят подписать хавбека «Пари Сен-Жермен» Джорджиньо Вейналдума, который планирует покинуть парижский клуб в летнее трансферное окно.

В прошедшем сезоне из-за травмы колена Джафет Танганга принял участие лишь в девятнадцати матчах за «шпор» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями.

Текущее соглашение Танганги с «Тоттенхэмом» рассчитано до 30 июня 2025 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает англичанина в 12 миллионов евро.