Ачинск, Красноярский край, , 13:55 — REGNUM В Ачинске Красноярского края возбуждено уголовное дело по факту убийства 44-летнего мужчины. В совершении преступления подозревают 60-летнюю горожанку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону.

Убийство произошло в салоне автомобиля. Ачинск, Красноярский край ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии

По данным следствия, в 2021 году квартиру женщины выставили на торги за неуплату кредитов. Жильё в сентябре прошлого года купил потерпевший, который позволил хозяйке некоторое время продолжить в нём жить.

Днём 16 июля 2022 года подозреваемая встретилась с мужчиной, чтобы попросить его позволить ей оставаться в квартире ещё. В ходе встречи в салоне автомобиля между ними произошёл конфликт из-за нежелания женщины съезжать.

«Женщина, находясь на заднем пассажирском сиденье автомобиля Тойота Камри… достала из дамской сумочки, приготовленный заранее кухонный нож, и нанесла им находившемуся на переднем пассажирском сиденье указанного автомобиля мужчине не менее двух ударов в область грудной клетки слева и область шеи слева», — отметили в ведомстве.

Водитель тут же поехал в больницу. По приезду мужчина вышел из автомобиля, сделал несколько шагов, упал и скончался. К этому времени женщина успела скрыться. К настоящему времени она задержана, решается вопрос о заключении её под стражу.