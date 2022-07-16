Барселона, Испания, 16 июля, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Как сообщает испанское издание Sport, каталонская «Барселона» предложит «Севилье» одного из своих игроков и 45 миллионов евро за 23-летнего центрального защитника сборной Франции Жюля Кунде.

Adrien33000 Жюль Кунде

По информации источника, после завершения сделки по трансферу форварда «Баварии» Роберта Левандовски руководство «сине-гранатовых» намерен заключить с «Севильей» сделку по переходу Кунде.

В прошедшем сезоне Жюль Кунде принял участие в 32-х турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами, одной результативной передачей и получил две желтые и две красные карточки.

За «Севилью» Кунде выступает с 3 июля 2019 года после перехода из «Бордо» за 25 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость француза, по оценкам портала transfermarkt, составляет 60 миллионов евро.