Калуга, 16 июля, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Масштабный международный форум сообществ молодых специалистов «Форсаж-2022» состоится в Калужской области в период с 17 по 23 июля. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба Общественной палаты РФ.

Admoblkaluga.ru Губернатор Владислав Шапша с участниками форума «Форсаж-2021»

Отмечается, что в Калужской области на «Форсаже» соберутся молодые сотрудники крупнейших отечественных корпораций и промышленных предприятий, включая ПАО «Россети», ПАО «НК «Роснефть», ОАО «РЖД», ПАО «РусГидро», АО «Мособлгаз», РЭА Минэнерго России, государственной корпорации «Росатом», ПАО «ГМК «НорНикель», ПАО «Квадра», АО «ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП», Группа «Интер РАО», АО «Зарубежнефть», АО «СО ЕЭС», ООО «Колмар» и другие, всего 300 представителей 16 технологических гигантов из 72 регионов России, а также специалисты агентства «Узатом».

При этом тема форума в 2022 году — «Территории. Технологии. Люди» и в программе «Форсажа-2022» учтены актуальные вопросы российской и глобальной повестки: устойчивое развитие компаний и территорий, технологии территорий и их встраивание в новые глобальные технологические цепочки, а также управление производством в территориальном контексте.

Кроме того, своим опытом с участниками форума поделятся председатель Координационного Совета форума «Форсаж», начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков; статс-секретарь — заместитель министра энергетики РФ Анастасия Бондаренко; губернатор Калужской области Владислав Шапша; генеральный директор РЭА Минэнерго России Алексей Кулапин; председатель Оргкомитета «Форсажа», член Общественной палаты РФ, президент «Ассоциация граждан и организаций по содействию развитию корпоративного образования» МАКО Ольга Голышенкова; космонавт, герой России Сергей Кудь-Сверчков; проректор Российской академии музыки им. Гнесиных, президент АНО «Таланты-XXI век» Дина Кирнарская; директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына и многие другие.

При этом, по словам президента Ассоциации МАКО Ольги Голышенковой, участники смогут погрузиться в региональные контексты страны, понять, какими современными технологиями располагает отечественная промышленность, узнают, как работать и развиваться в новых экономических условиях, где требуются их идеи, энергия, знания.

«Мы рассчитываем, что дружба, возникшая на форуме, продолжится и после его завершения. Появятся межкорпоративные сообщества молодых специалистов, которые помогут созданию устойчивых партнёрств и в сфере развития регионов, и в сфере создания и развития современных технологий», — сказала она.

Также указывается, что молодые актёры и режиссёры, выпускники мастерской Дмитрия Бертмана из ГИТИСа, которые в ближайшем будущем будут определять судьбу отечественного музыкального театра, проведут для участников форума тренинги и театральные практики по развитию «мягких» навыков, личной эффективности и управлению собой (19–21 июля). С помощью театральных инструментов и приемов сценаристов, актеров, режиссеров участники форума «упакуют» свои логические выводы и размышления на тему «Новое качество управления» в перфоманс, и впервые форум завершится 22 июля показом спектаклей-рефлексий.

Кроме того, на «форуме состоится грантовый трек Росмолодёжи: молодые специалисты могут получить для развития своих идей до полутора миллионов рублей. При этом все события грантового трека укладываются в дни форума: — 21 июля участники приступят к защите своих заявок, а 22 июля Андрей Платонов, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодёжи, вручит победителям грантовые сертификаты.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля стало известно, что в Карачаево-Черкесии в августе 2022 года пройдет Северо-Кавказский форум «Махар-2022».