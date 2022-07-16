Донецк, 16 июля, 2022, 13:49 — ИА Регнум. ВСУ выпустили по Донецку 10 ракет из РСЗО БМ-21 «Град». Об этом 16 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ярослав Чингаев ИА REGNUM РСЗО «Град»

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Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️13:35 — н.п. Новомихайловка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 «Град», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ снова обстреляли Ясиноватую в ДНР.