Донецк, 16 июля 2022, 13:44 — REGNUM ВСУ снова обстреляли Ясиноватую в ДНР. Об этом 16 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️13:30 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 5 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.
Ранее ВСУ обстреляли Доломитное «натовскими» снарядами.
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